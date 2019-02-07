Гриценко встретился с послами скандинавских и балтийских стран

Лидер партии "Гражданская позиция", кандидат в президенты Анатолий Гриценко провел встречу с послами скандинавских и балтийских стран.

"Встретился с послами скандинавских и балтийских стран. Искренний откровенный разговор с нашими партнерами. Проинформировал дипломатов о приоритетах международной политики нашей команды, видение общей ответственности по остановке российской агрессии", - сообщил политик на своей странице в Facebook в четверг.

Также А.Гриценко представил дипломатам первые шаги, которые он сделает в случае своей победы на выборах для уничтожения коррупции и представил свое видение кадровой политики.

"Представил первые шаги, которые сделаю как президент для уничтожения коррупции: именно воля главы государства способна преодолеть эту главную болезнь страны. Представил видение кадровой политики - готов поддерживать молодых талантливых людей на ключевые должности. Важно, что страна еще до выборов должна знать мою команду и кандидатов на ключевые позиции, за назначение которых отвечает президент. Сюрпризов от меня не будет - прогнозируемость, прозрачность и ответственность", - рассказал кандидат.