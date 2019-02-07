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14:29 07.02.2019

Колесников: Сейчас экономика страны находится в состоянии социального дефолта

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Колесников: Сейчас экономика страны находится в состоянии социального дефолта

Из-за войны в стране украинская экономика находится в состоянии социального дефолта, но власть ничего не делает, чтобы военный конфликт закончился, заявил глава политсовета "Оппозиционного блока" Борис Колесников.

"Позиция власти проста — занимать деньги и воевать. Традиционные рынки потеряны, новые не найдены, а обороты в торговле, например, с ЕС, значительно ниже, чем в 2013 году. Хотя нам говорят о росте... А то, что произведено в Украине с высокой добавленной стоимостью, продается в ЕС по квотам, особенно продовольствие", - рассказал политик в интервью газете "Сегодня".

Кроме этого, Б.Колесников напомнил, что сегодня треть взрослого населения страны находится на заработках за рубежом и налоги они платят странам в которых они работают.

"Да, в Украину идет по разным оценкам от 11 до 13 миллиардов долларов от этих людей, но если бы они были заработаны в Украине и с них удержаны налоги, то система образования получила бы 80 миллиардов гривен, Пенсионный фонд — 70 миллиардов… А ныне эти деньги достаются тем странам, где работают наши соотечественники", - пояснил оппозиционер.

Б.Колесников считает, что власть должна создавать инвестиционный климат, чтобы экономика Украины как следует заработала.

"Первое — добиться наступления мира, не на условиях капитуляции, а на таких условиях, которые принесут положительные плоды для Украины. Перестанут гибнуть люди, будет восстановлена экономика, Донбасс даст для этого дополнительные возможности. Пустить поезд Киев — Константиновка до Донецка. Мы считали вместе с нынешними властями — два поезда "Хендэ" в день снимут всякое напряжение на границе.Надо отменять постановления 2015 года о продовольственной блокаде, другие блокады... А параллельно нужно вести политический процесс, который в итоге должен дать украинскую местную власть в украинском Донбассе", - отметил политик.

"Затем все просто — мировые инвесторы, стабильная гривня...  Но пока ничего этого нет, потому что у многих рычагов власти оказались люди, ничего не понимающие в экономике. Все более-менее держится на бизнес-опыте президента Порошенко и опыте местного самоуправления премьера Гройсмана. Если эти фигуры убрать сегодня, будет у нас Монголия времен Цеденбала, который публично учил студентов… копать колодцы!", - подытожил Б.Колесников.

Теги: #украина #колесников #экономика
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