Колесников: Налоги можно назвать справедливыми только тогда, когда их платят все

Внедрению справедливой системы налогообложения должен предшествовать отказ от лишних затрат на органы государственной власти, считает председатель политсовета "Оппозиционного блока" Борис Колесников.

По его словам, налоги можно назвать справедливыми только тогда, когда их платят все.

"Когда Болгария вошла в ЕС, там сделали формулу "10—10—10". То есть НДС — 10%, налог на прибыль — 10% и подоходный — 10%. За счет этого Болгария привлекала больше инвестиций, чем другие страны Восточной Европы. Такую формулу можно попробовать и у нас, но сначала нужно отказаться от лишних затрат на власть", - отметил политик в интервью газете "Сегодня".

В качестве примера Б.Колесников привел ситуацию, сложившуюся в Пенсионном фонде.

"Сейчас в Пенсионном фонде 110 тысяч человек на 13 миллионов пенсионеров. А вновь оформляют пенсии, условно говоря, до 1 миллиона в год. Если эти цифры сопоставить, получится, что на 1 сотрудника Фонда приходится аж 10 клиентов в год! И это не самый главный пример, если взять число налоговиков и действующих предприятий, там тоже цифры поражающие", - добавил оппозиционный политик.

Кроме того, по его словам, ежегодно в результате контрабанды бюджет Украины теряет колоссальные средства.

"Немцы посчитали, что из-­за контрабанды Украина теряет в год 5 миллиардов долларов! А просим взаймы миллиард... Здесь не нужны тысячи коррумпированных сотрудников, а необходимы прозрачность процесса, передовые технологии", - подчеркнул он.

Не менее актуальная проблема, по словам Б.Колесникова, связана с ввозом в Украину подержанных автомобилей на "евробляхах".

"Страну наводнили откровенным хламом, да еще вокруг этого организовывают политические акции и движения. Думаю, пройдет не так много времени, и выяснится, кто за этим всем стоит... Но сами владельцы "евроблях" - не преступники, просто люди, не имеющие больших доходов, увидели возможность недорого приобрести машину", - отметил оппозиционер.

Б.Колесников считает, что в вопросе "евроблях" пришло время поставить точку.

"Во­первых, нужно отменить все акцизы — Украине тут нечего защищать, ибо она ничего не производит. Во­вторых, всем дать возможность за 20% НДС растаможить этот еврохлам (но только при наличии оригинала счета за машину). Вот пример. Многие владельцы "евроблях", особенно молодежь, купили такую машину за 1500—2000 долларов. А сейчас им предлагают отдать 1800 за растормаживание. Да в таком случае они просто бросят машину, ее утилизировать государству потом дороже обойдется... А если владелец машины за 1500 долларов, имеющий оригинал счета (иначе это мошенник, все должны понимать), заплатит 20%, то это всего 300 долларов. И человек будет ездить на законных основаниях. А потом уже можно вводить нормы типа Евро­5, Евро­6 и так далее. Должна быть в этом вопросе стратегия", - подчеркнул Б.Колесников.