Аваков: 11 кандидатов в президенты Украины попросили полицию предоставить им охрану

За предоставлением охраны в Национальную полицию обратились уже 11 кандидатов в президенты Украины, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает "Канал 24".

"Сейчас у каждого кандидата в президенты есть от нас предложение: он имеет возможность обратиться в Национальную полицию для того, чтобы получить полицейскую охрану для реализации своих полномочий, кандидата в президенты. Таких людей уже 11, которые воспользовались этим предложением", – сказал он на заседании парламентского комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности в среду.