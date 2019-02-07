Выборы2019

Выборы

12:53 07.02.2019

Аваков: 11 кандидатов в президенты Украины попросили полицию предоставить им охрану

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Аваков: 11 кандидатов в президенты Украины попросили полицию предоставить им охрану

За предоставлением охраны в Национальную полицию обратились уже 11 кандидатов в президенты Украины, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает "Канал 24".

"Сейчас у каждого кандидата в президенты есть от нас предложение: он имеет возможность обратиться в Национальную полицию для того, чтобы получить полицейскую охрану для реализации своих полномочий, кандидата в президенты. Таких людей уже 11, которые воспользовались этим предложением", – сказал он на заседании парламентского комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности в среду.

Теги: #аваков #кандидаты #охрана #выборы
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