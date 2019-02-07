На Черниговщине СБУ разоблачила организатора сети антиукраинских интернет-агитаторов

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили жителя Черниговщины, который проводил антиукраинскую агитацию в социальных сетях по заданию спецслужб РФ.

"Оперативники спецслужбы установили, что пропагандист по заданию российских кураторов подыскал сообщников для распространения материалов в которых, в частности, дискредитировалось украинское государство и Вооруженные силы Украины, популяризировалась деятельность террористических организаций "Л/ДНР" и содержались призывы к нарушению территориальной целостности нашей страны", - сообщает в четверг пресс-центр СБ Украины.

Сотрудники СБУ также задокументировали, что от посредников, подконтрольных российским спецслужбам, агитаторы получали задание распространять фейковую информацию для манипулирования общественным мнением ради влияния на электоральные настроения во время проведения выборов президента Украины. Антиукраинские материалы агитаторы систематически размещали в социальных сетях и на персональных страницах в соцсетях.

Во время проведения санкционированного обыска по месту жительства организатора правоохранители изъяли компьютерное оборудование, которое использовалось для распространения антиукраинских материалов.

В рамках начатого уголовного производства по ст. 109 Уголовного кодекса Украины, под процессуальным руководством прокуратуры проводятся следственные действия. Решается вопрос об объявлении фигуранту уголовного производства о подозрении в совершении преступления.