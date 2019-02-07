Кандидат Ляшко. "Я играл в автоматы, завязал 13 лет назад" - "Главком"
Эксклюзивное интервью Олега Ляшко "Главкому"
(подается на языке оригинала)
Голову Радикальної партії Олега Ляшка привела у політику Юлія Тимошенко, але про це він сьогодні не любить згадувати. У 2006 році молодий політик пройшов до Верховної Ради за виборчим списком Блоку Тимошенко. За чотири роки Ляшка виключили з фракції "за співпрацю з коаліцією, зокрема, через голосування за зміни до Конституції, закон про Кабінет Міністрів та регламент Верховної Ради України". Втім завдяки своїм навичкам піарника Ляшко навчився самостійно триматися на плаву і відтоді вже без сторонньої допомоги систематично проходить до парламенту. У лютому 2014 року Ляшко вже балотувався у президенти і одержав 8,32 % голосів – це був третій результат.
Ляшко не дає широкому загалу про себе забути. То приведе до Верховної Ради корову, то розсипе під стінами уряду півтонни картоплі, то спробує потрапити у літак з вилами. Крім того, Ляшко відзначився систематичним потраплянням у секс-скандали, бійками з колегами по парламенту, а також надзвичайною фартовістю у лотереях.
Все це публічна сторона Ляшка. Таким бачать його виборці з екранів телевізорів і сторінок газет. Яким він є, цей Ляшко, насправді? Лідер Радикальної партії відповів на запитання анкети "Главкома", запропонованої усім кандидатам у президенти.
Анкета кандидата
Зріст
172 см
Вага
78 кг
Знак Зодіаку
Стрілець, оскільки я віруюча людина, тому в гороскопи не вірю.
Улюблений колір
Червоний, чорний, білий
Що дає відчуття щастя?
Сім’я, спілкування з людьми, собаки
Що найбільше лякає?
Боюсь Господа Бога і турбулентність
Що найбільше дратує?
Брехливі і ледачі люди
Ким хотіли стати у дитинстві?
Генеральним секретарем ЦК КПРС
Улюблена гра?
Грав в автомати, зав’язав 13 років тому
Хто вас привів у політику?
Загострене відчуття справедливості
Кого вважаєте основним конкурентом?
Тимошенко і Порошенка
Кому ніколи не потиснете руку?
У політиці не можна казати слово "ніколи"
Хто для вас моральний авторитет?
Лікар, вчитель, фермер, доярка, металург, шахтар, людина праці
Остання прочитана книжка?
Ерік Райнерт. Як багаті країни забагатіли… і чому бідні країни лишаються бідними
Якою мовою думаєте?
Українською
Як часто ходите до церкви?
Не так часто, як хотілося б
У які прикмети вірите?
Я вірю в Бога, а не в прикмети
Яких звичок хотіли б позбутися?
Чесно кажучи, я не завжди стриманий, можу сказати міцне слівце, коли треба і коли не треба. Що поробиш, лаятись навчився в інтернаті
Ким би стали, якби не були політиком?
Тримав би притулок для собак
Скільки грошей вам потрібно для щастя?
У мене на хліб з маслом є. Для щастя мені потрібно, щоб гроші були у людей
Що вважаєте своєю найбільшою помилкою у житті?
Не мені судити. З дитинства привчив себе не шкодувати ні про що
Що вважаєте своїм найголовнішим досягненням у житті?
Народження доньки
Що має статися, щоб ви пішли з політики?
Не сподівайтеся, цього не буде
Ваше перше рішення на посаді президента?
Перегляну бюджет і підвищу зарплати лікарям і вчителям, скасую посаду прем’єра, скорочу кількість депутатів до 250 і підпишу закон про імпічмент
Декларація кандидата
Нерухомість: житловий будинок 357,1 кв. м та земельна ділянка у Козині Київської області 65 соток відповідно, кілька земельних ділянок у Княжичах, офіс та квартира у Києві 182,80 та 95,5 кв. м. У власності дружини: садовий будинок 296 кв. м, земельна ділянка 605 кв. м; орендує частину будинку 75,4 кв. м.
Транспорт: Toyota Land Cruiser 2004 року випуску та орендує ще один 2013 року; дружина має Mercedes Benz GLE 250 2017 року.
Гроші: зберігає у банках 4,5 млн грн та $713 тис., тримає готівку $484 тис., 70 тис. євро, 839 тис. грн; дружина має 559 тис. грн від відчуження рухомого майна, має готівкою 209 тис. грн, $15 тис. і 20 тис. євро.
Інша власність: вила (селянські), годинники (Audemars Piguet, Breguet, Ulysse Nardin, Vacheron Constantin), колекція монет, випущених Національним банком, велотренажер, меблі, частка 33,3% у ЗАТ "Редакція газети "Політика",
ювелірні вироби.
Наталія Сокирчук, "Главком"