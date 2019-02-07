Выборы2019

Выборы

11:04 07.02.2019

Богомолец: Конституция - не просто бумажка, которую легко можно изменить

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Богомолец: Конституция - не просто бумажка, которую легко можно изменить

Кандидат в президенты Ольга Богомолец считает, что перед внесением изменений в Конституцию нужно провести референдум.

"Я безусловно поддерживаю, чтобы в Украине было европейское качество и продолжительность жизни ... Но я все же считаю, что Конституция - не просто бумажка, которую легко изменить. Конституция - это фундаментальный документ, который стоит в основе развития общества. Поэтому лучше бы было все же спросить украинцев на референдуме, как они видят эти изменения", - написала О.Богомолец на странице в Facebook.

При этом отметила, что сегодня будет голосовать за изменения в Конституцию: "Уверена, что Украина является неотъемлемой частью Европы", - отметила она.

Теги: #конституция_украины #богомолец #выборы
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