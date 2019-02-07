Богомолец: В Украине продолжается война за выживание без главнокомандующего

Кандидат в президенты, председатель Комитета здравоохранения Верховной Рады Ольга Богомолец считает, что Украина нуждается в немедленном избрании ответственного министра здравоохранения, который стал бы "главнокомандующим для всех врачей".

"Представьте себе, что в Украине два года идет война и нет Министра обороны, и все войско, вся армия не знают, что им делать. Возможно ли это себе представить? А в нашей стране уже два года нет Министра здравоохранения. В то время, как идет война за выживание украинцев ... Мы должны получить главнокомандующего для всех врачей, для всех медсестер и для той реформы, которая должна состояться", - отметила О. Богомолец в эфире ток-шоу "Украинский формат".

Она также напомнила, что Комитет здравоохранения Верховной Рады четыре раза требовал от премьер-министра Владимира Гройсмана подать кандидатуру Министра здравоохранения на голосование в парламент.