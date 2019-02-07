Выборы2019

Выборы

09:59 07.02.2019

Российские наблюдатели могут работать на выборах в Украине, но только в составе БДИПЧ - Волкер

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Российские наблюдатели могут работать на выборах в Украине, но только в составе БДИПЧ - Волкер

Спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что не против допуска российских наблюдателей на украинские выборы.

"Украине нужны наблюдатели БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ - ИФ), чтобы доказать, что она придерживается демократических стандартов. В противном случае у людей могут возникать вопросы по выборам", - написал К.Волкер в четверг в своем аккаунте в Twitter.

"Нет проблем, если в миссию войдут российские наблюдатели, но работать они должны именно в рамках миссии БДИПЧ. Никаких игр здесь быть не должно. Украина должна быть уверена в собственных демократических институтах", - подчеркнул он.

Спецпредставитель госдепа США добавил, что Украине "следует быть уверенной в своих демократических институтах".

Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта.

Теги: #наблюдатели_рф #волкер #выборы
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