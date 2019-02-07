"Владимир правнук Ротшильдов": Зеленский собрал самые смешные фейки о себе

Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский вместе со своей командой подвели итоги конкурса "ЗеФейк", в рамках которого они собирали самые интересные и смешные фейки об артисте.

Конкурс был достаточно простым: пользователи писали свои варианты, после чего В.Зеленский с командой отобрал самые оригинальные.

"Мы посмеялись от души....Зеленский –рептилоид; Зеленский – любовник Меркель; Зеленский – это Янукович, который сделал пластику; Зеленский – на самом деле женщина, более того, внебрачная сестра Тимошенко, которая ей мстит; Зеленский – не рука Путина, а ухо; Зеленский владеет фабрикой "Свиточ"; Зеленский и Кошевой – любовники и сыграют свадьбу", - прочел В.Зеленский в видеообращении, которое опубликовано на странице шоумена.

Но самым смешным команде Зеленского выдался фейк Родиона Воронова из Одессы, который и стал победителем. В качестве приза шоумен пообещал ему 5 кг шоколадных конфет.

"Никого ли вам не напоминает человек, сидящий в центре фотографии. Ведь это прадедушка Владимира Зеленского Ротшильд. Да, вы не ослышались. Владимир - правнук почетного члена массонского клана с тех самых Ротшильдов", - процитировал В.Зеленский.