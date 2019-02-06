Тимошенко: Стремительное развитие горно-металлургического комплекса обеспечит рост экономики

Развитие отечественного горно-металлургического комплекса должно базироваться на расширении внутреннего рынка, доступных кредитах и ​​общем росте уровня доходов украинцев, заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

По словам политика, на горно-металлургическом комплексе держится значительная часть отечественной экономики. Но для того, чтобы реализовать колоссальный потенциал развития, который имеет эта отрасль, нужно расширять внутренний рынок для продукции отечественных металлургических заводов. Украина не должна зависеть исключительно от экспорта сырья и металлопроката, отметила она.

"Если мы начнем мощно развивать строительство, мы можем строить сильные инфраструктурные проекты. И это даст возможность создать внутренний рынок для продукции металлургических заводов. Мы построим рынок сбыта в Украине и он будет лучшим, чем в мире, где мы торгуем с маленькой маржой", - сказала Ю.Тимошенко во время встречи с рабочими Никопольского ферросплавного завода и ветеранскими общественными организациями, сообщается на сайте партии.

При этом лидер "Батькивщины" отметила, что для модернизации отрасли нужны также кредитные ресурсы - под 3%, как в мире, а не под 20%, как сегодня в Украине.

"Нам нужно поощрять приток капитала, который даст возможность строить эффективную экономику, и как следствие, получать успешную работу, доходы, нормальные зарплаты", - подчеркнула она.

По ее мнению, крайне важно сегодня и поднимать доходы людей, без этого удерживать работников на отечественных заводах будет сложно.

Ю.Тимошенко также напомнила, что во времена ее премьерства (2009 год), когда вспыхнул мировой финансовый кризис и внешние рынки начали закрываться, она вместе с представителями горно-металлургических комбинатов выработала общую стратегию действий, которая не дала в то тяжелое время остановить свое развитие.