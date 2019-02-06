Бойко: Долги людей за жилищно-коммунальные услуги должны быть списаны

Долги людей за жилищно-коммунальные услуги нужно списать, поскольку ситуация с неуплатой за коммуналку может в ближайшее время стать катастрофической, заявил народный депутат, основатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко в среду.

"Ситуация была трудной уже в конце прошлой осени. А с 1 ноября к тому же произошло повышение цен на газ на 23%. Это привело к тому, что уже сейчас 4 из 10 украинцев не могут платить за коммунальные услуги", - отметил политик, сообщают в пресс-службе политсилы.

Он подчеркнул, что причины неплатежей заключаются не только в повышении цены на газ, но также и в решении правительства о лишении субсидий значительного количества граждан.

"2,5 миллиона домохозяйств потеряли субсидии из-за решения властей. А что касается предложенной властями монетизации, то это афера: людям дадут один раз средства, а долги еще больше возрастут", - сказал Ю.Бойко.

Он сообщил о законодательной инициативе "Оппозиционной платформы - За жизнь" о списании долгов за жилищно-коммунальные услуги.

"Мы зарегистрировали законопроект о списании задолженности граждан за услуги ЖКХ. Люди не могут платить по этим космическими тарифам. Украинцы задолжали более 50 млрд грн за коммунальные услуги. Это бремя нужно ликвидировать, установить нормальный тариф и дать субсидии тем, кто сам заплатить не может. Люди должны иметь возможность пользоваться благами цивилизации, а не переходить снова на дрова", - отметил Ю.Бойко