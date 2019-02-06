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16:07 06.02.2019

Наливайченко: Янукович должен сидеть, или в Украине, или в международной тюрьме

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Наливайченко: Янукович должен сидеть, или в Украине, или в международной тюрьме

Экс-президент Виктор Янукович должен не конференции давать, а отбывать наказание за грабёж Украины, преступления, совершенные против участников Революции Достоинства, сдачу государственных интересов России, содействие аннексии ею Крыму и оккупации Донбасса, заявил кандидат в президенты, лидер Движения "Справедливость" Валентин Наливайченко, комментируя сегодняшнюю пресс-конференцию В.Януковича в Москве.

Политик убежден, что мировому сообществу следует разработать комплекс эффективных санкционных мер в отношении стран, которые укрывают на своих территориях международных политических преступников. Это, по его мнению, должно вернуть в сознание нынешний российский режим, который становится удобным оффшором для политических негодяев и коррупционеров.

"Ни у кого из диктаторов не должно быть иллюзий, что можно угнетать и грабить собственный народ, а потом бежать из страны и скрыться за заборами Сочи или Ростова", - отметил В.Наливайченко.

Он также убежден, что В.Янукович стать примером для Мадуро и Асада, что правосудие не избежать даже за спиной Кремля.

Теги: #наливайченко #янукович
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