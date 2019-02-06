Председатель ЦИК Слипачук встретилась с главой наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ Тейлером

В Центральной избирательной комиссии состоялась встреча с главой миссии Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ послом Питером Тейлером и представителями миссии, сообщается на странице ЦИК в Facebook.

"Это, собственно, первая встреча, которую мы проводим в рамках работы миссии. Можно считать, что это стартовая точка для нашей дальнейшей деятельности. Кстати, в Украине уже тринадцатый раз запускается такой проект. И, учитывая успешную работу раньше, надеемся, что будем продолжать эту традицию ", - сказал глава миссии в приветственном слове.

При этом он отметил, что всего во время избирательного процесса будуть работать 92 наблюдателей ОБСЕ и около 750 наблюдателей в день выборов. Главный ракурс мониторинга будет сосредоточен на соблюдении международных и украинских стандартов. Кроме того, во время работы будет подготовлено два больших отчета - один за несколько недель до дня выборов и один через 2 месяца после выборов.

На встрече присутствовали председатель комиссии Татьяна Слипачук, ее заместитель Евгений Радченко, секретарь комиссии Наталья Бернацкая и заместитель руководителя секретариата Сергей Дубовик.