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13:33 06.02.2019

И.Луценко проиграет иск против А.Гриценко в суде - заявление "Гражданской позиции"

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И.Луценко проиграет иск против А.Гриценко в суде - заявление "Гражданской позиции"

В партии "Гражданская позиция" уверены, что иск против кандидата в президенты Анатолия Гриценко, который подала народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко", представитель президента в парламенте и жена генпрокурора Юрия Луценко Ирина Луценко будет ею проигран.

Кроме этого, в партии отметили, что сейчас против А.Гриценко нет ни одного производства и не получено ни одного официального иска.

"А в случае их появления - мы не будем прятаться и честно придем в суд, если до этого дойдет дело. Но хотим добавить на заметку: все предыдущие суды против власти наша команда выиграла. Поэтому мы убеждены, что этот иск, который подала Луценко - будет ею проигран", - отметили в пресс-службе.

"Но негоже маме настоящего воина, который решил защищать свою землю по зову души и сердца, кричать об этом на каждом многолюдном площади? Более того - судиться, чтобы доказать, что он не жираф? Почему этот взрослый человек... сам не может рассказать о своей службе искренне и без помощи мамы? И знает ли он, что его имя используют в грязном политическом театре одного актера - Петра Порошенко?", - добавили в пресс-службе А.Гриценко.

Теги: #ирина_луценко #суд #гриценко
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