Кандидат Зеленский. На каком языке думает, в какую церковь ходит, которой привычки хочет избавиться - "Главком"

(подется на языке оригинала)

Эксклюзивное интервью Владимира Зеленского "Главкому"

Володимир Зеленський вже став сенсацією прийдешніх президентських виборів. Якщо вірити останнім звітам соціологів, саме він має найбільшу підтримку населення. Серед тих, хто візьме участь у голосуванні та визначився зі своїм вибором, 22% за Зеленського. Цей показник вище підтримки Петра Порошенка та Юлії Тимошенко, які за різними даними, поки що конкурують за друге-третє місце.



Треба визнати, що на цих виборах Зеленський – дійсно незвичайний кандидат. Одна з його фішок – віртуальність. Діалог з електоратом кандидат веде через відеозвернення в інтернеті, через свої телешоу. Водночас Зеленський намагається будувати образ кандидата з народу, не схожого на інших. Наприклад, Володимир запропонував своїм прихильникам написати його передвиборчу програму. І на диво, велика кількість людей повірили у цей заклик і почали пропонувати свої ідеї «за все хороше і проти всього поганого».



Та справи у Зеленського йдуть добре лише до того моменту, поки він не виходить з віртуального світу. Кілька таких спроб вже було зроблено і у тих, кому довелось зустріти кандидата наживо, вони залишили неоднозначне враження.



Який же він, цей Зеленський? І журналісти, і виборці збирають інформацію про кандидата, який претендує на посаду глави держави, по крупинці. Володимир знайшов час і відповів на запитання анкети "Главкома", запропонованої усім кандидатам у президенти.

Анкета кандидата у президенти України

Зріст



1,7 м



Вага



Уся моя. І вся під контролем. 67 кг.



Знак Зодіаку



Водолій



Улюблений колір



Різнобарв’я. Залежить від ситуації, настрою, контексту. Зазвичай люблю яскраві кольори, яскравих людей і яскраві ідеї. Спектр широкий. Та якщо вас цікавить конкретний колір, може, зелений? Колір природи. І моє прізвисько у студентські роки (сміється).



Що дає відчуття щастя?



Щирі усмішки моїх дітей. І знання, що всі близькі живі та здорові.



Що найбільше лякає?



Багато речей. Наприклад, нічні телефонні дзвінки від батьків: я завжди боюся, що щось сталося. А взагалі я дуже люблю робити щось на подолання своїх страхів. Людина протягом життя поступово обростає комплексами й живе як у футлярі. Вибратися з нього дуже складно, тому доводиться робити це через силу, через подолання того, що лякає.



Що найбільше дратує?



Заздрість. Байдужість. І зрада.



Ким хотіли стати у дитинстві?



Дипломатом.



Улюблена гра



Будь-яка гра з моїми дітьми.



Хто вас привів у політику?



Люди, громадяни України. І внутрішнє відчуття.



Кого вважаєте основним конкурентом?



Все дуже ситуативно і мінливо у нашому житті. Сьогодні маємо одні обставини, завтра – інші. Але якщо говорити про політичний контекст, то я хочу конкурувати з тими, хто буде, а не з тими, хто був.



Кому ніколи не потиснете руку?



Зраднику.



Хто для вас моральний авторитет?



Батько.

Остання прочитана книжка?



"Державець" Макіавеллі. І нещодавно мені подарували "Мистецтво війни" Сунь Цзи.



Якою мовою думаєте?



Російською – у звичайному житті, вдома. Українською – коли тривалий час спілкуюся нею. Англійською, коли перебуваю за кордоном. Залежить від мовного середовища, в якому я перебуваю.



Як часто ходите до церкви?



Під час відпусток у різних країнах ми з родиною відвідуємо храми як зразки різних культур. Мої особисті розмови з Богом не потребують посередників. Усі вірять в одного Бога, але стукають до нього з різних боків, що для мене дивно. Адже якщо Бог один, то чому ми всі не йдемо до нього найкоротшим шляхом? Хоча, можливо, кожен упевнений, що у нього шлях коротший. І правильніший.



У які прикмети вірите?



До чорних котів ставлюся з розумінням (сміється). Не вірю у забобони. Але коли на знімальному майданчику падає сценарій, на нього треба сісти перед тим, як його підняти.



Яких звичок хотіли б позбутися?



Читати коментарі у соцмережах.



Ким би стали, якби не були політиком?



Я став тим, ким хотів. До того, як стати політиком. Я й політиком не хочу бути – у сучасному, традиційному розумінні цього слова. Я хочу на власному прикладі довести – в Україні може бути якісно інша політика. А в ній – принципово інші люди.



Скільки грошей вам потрібно для щастя?



Гроші – не одиниця вимірювання щастя.



Що вважаєте своєю найбільшою помилкою у житті?



Будь-яка помилка – це досвід. Не більше. Але й не менше.



Що вважаєте своїм найголовнішим досягненням у житті?



Моя сім’я, студія "Квартал 95". Інші ще попереду.



Що має статися, щоб ви пішли з політики?



Розчарування людей у тому, що я роблю.



Ваше перше рішення на посаді президента?



Подам законопроекти "Про народовладдя", "Про зняття недоторканності з Президента України, народних депутатів і суддів", "Про імпічмент президента України" і "Про відкликання народного депутата України".