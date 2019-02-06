И.Луценко через суд требует у Гриценко 2,5 млн грн за моральный ущерб – СМИ

Народный депутат фракции "Блока Петра Порошенко", представитель президента в парламенте и супруга генпрокурора Юрия Луценко Ирина Луценко подала в суд на бывшего министра обороны, лидера партии "Гражданская позиция" и действующего кандидата в президенты Анатолия Гриценко.

Как сообщается на сайте "24 канала" в среду, И.Луценко требует у А.Гриценко возместить 2,5 млн грн моральной компенсации за оскорбление чести и достоинства семьи Луценко. Также она обвинила экс-министра в том, что за время, когда тот возглавлял оборонное ведомство, "армия была порезана и распродана втрое дешевле".

"Сумма иска будет составлять 2,5 миллионов гривень. Это та сумма, которую Анатолий Гриценко нашел, чтобы сделать платеж, который принимает Центризбирком у кандидатов в президенты. Если он нашел ее как будущий верховный главнокомандующий (это он так думает, но так не думает народ Украины, так не думаю я, как мать воина), то проигранный им в суде иск обойдется ему в тот же залог", - сказала И.Луценко.

Парламентарий добавила, что в случае победы в суде ее семья направит деньги на потребности волонтерских организаций и на армию.

И.Луценко также продемонстрировала справку из военной части, где служил ее сын. По ее словам, он был обычным рядовым, руководил артиллерийской пушкой и одним из последних получил удостоверение участника АТО.

Как сообщалось, в интервью Дмитрию Гордону, размещенном на канале журналиста в Youtube 29 января, А.Гриценко говорил, что не прятал своего сына Алексея Гриценко от службы в зоне АТО в 2014 году, как это сделали "Порошенко, или Луценко, или Пашинский, или Турчинов".

Генпрокурор Ю.Луценко отреагировал на слова А.Гриценко, заявив, что дает ему сутки на извинения. Он отметил, что возмущен заявлением о своем сыне, но сам лично в суд на кандидата в президенты подавать не будет, пояснив, что "генпрокурор не должен этого делать".

30 января А.Гриценко принес свои извинения сыну генпрокурора, но заявил, что не намерен извиняться перед самим Ю.Луценко.

В свою очередь супруга генпрокурора, представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко заявила: "От имени всех матерей наших защитников Родины подам на Гриценко в суд. И все деньги отдам на нужды армии".