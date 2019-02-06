Выборы2019

Выборы

11:56 06.02.2019

Ряд кандидатов в президенты Украины используют неучтенные билборды и рекламу в эфире - КИУ

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Ряд кандидатов в президенты Украины используют неучтенные билборды и рекламу в эфире - КИУ

Комитет избирателей Украины (КИУ) зафиксировал наличие незаконной агитации в преддверии выборов президента в большинстве областей страны от ряда кандидатов на пост главы государства.

"Были размещены тысячи не учтенных билбордов и оплачены десятки часов политической рекламы... Мы зафиксировали незаконную агитацию в большинстве областей Украины и в Киеве. Мы можем говорить о ряде кандидатов, борды которых не были обозначены и имеют признаки незаконной агитации. В Киеве это Сергей Каплин (кандидат от Социал-демократической партии – ИФ), Андрей Садовый (мэр Львова, лидер "Объединения "Самопомич" - ИФ). В других регионах это, в том числе, Анатолий Гриценко (лидер "Гражданской позиции" – ИФ), Юлия Тимошенко (лидер ВО "Батькивщина" – ИФ). По крайней мере половина политиков были замечены в незаконных бордах", - рассказал аналитик Комитета избирателей Украины Денис Рыбачок на пресс-конференции в среду в Киеве.

По его словам, такая проблема является системной, но нет оснований говорить о наличии тенденции к большему количеству нарушений в определенных регионах.

"Это проблема также избирательных фондов. Мы обращались в ЦИК с официальным запросом 25 января, тогда были зарегистрированы 20 кандидатов, и мы увидели, что только пять из 20 кандидатов официально открыли свои избирательные фонды, то есть только пять из 20-ти могли официально вести агитацию", - пояснил эксперт.

Д.Рыбачок пояснил, что действующим законодательством предусмотрено административное наказание за ведение незаконной агитации - штраф в размере 1,2 тыс. грн для должностных лиц, а также для распространителей такой агитации - 85 грн.

Теги: #киу #выборы
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