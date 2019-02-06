Лидер Компартии Симоненко подал в суд на ЦИК, которая не зарегистрировала его кандидатом в президенты

Лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко просит суд отменить постановление Центральной избирательной комиссии №198 от 2 февраля 2019 года, которым ему было отказано в регистрации кандидатом на пост президента, сообщает "Главком".

В соответствии с постановлением Шестого апелляционного административного суда от 4 февраля, П.Симоненко хочет обязать ЦИК повторно рассмотреть представленные им документы и зарегистрировать кандидатом в президенты, как выдвиженца от Коммунистической партии Украины.

Рассмотрение дела запланировано на 6 февраля.

Как сообщалось, 2 февраля ЦИК отказала в регистрации кандидатом на пост президента П.Симоненко. По мнению Центризбиркома, ключевым несоответствием было то, что П.Симоненко выдвинула партия, устав, наименование и символика которой не соответствуют требованиям Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".

Также анкета кандидата на пост президента П.Симоненко не содержала сведений о его месте жительства на территории Украины в течение десяти последних лет перед днем ​​выборов, как того требует закон о свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине.