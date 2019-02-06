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11:21 06.02.2019

Бойко: Дело против Медведчука - это попытка отвлечь внимание от провальной политики власти

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Бойко: Дело против Медведчука - это попытка отвлечь внимание от провальной политики власти

Дело против представителя "Оппозиционной платформы – За життя" Виктора Медведчука – это попытка власти отвлечь внимание украинцев от ее провальной политики, считает сопредседатель "Оппозиционной платформы - За життя", кандидат в президенты Юрий Бойко.

По его словам, В.Медведчук никогда не заявлял того, что могло бы противоречить Минским соглашениям.

"Все это соответствует протоколу, который был подписан членами "нормандской четверки". А второй вопрос, что чем хуже экономическая ситуация в стране, тем больше будет попыток отвлечь внимание. "Он враг", "Он виноват", а то что они натворили, что людей превратили в нищих, что они не в состоянии купить себе еду и оплачивать коммунальные тарифы – это правда и видят все люди. Поэтому все видят, что это попытка отвлечь внимание от провальной политической и экономической политики действующего режима", - сказал политик журналистам в кулуарах парламента в среду.

Как сообщалось, Генеральная прокуратура 5 февраля по обращению народного депутата фракции "Народный фронт" Андрея Тетерука внесла в ЕРДР сведения о совершении В.Медведчуком уголовных преступлений – посягательстве на территориальную целостность Украины и государственной измене.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган отмечает, что В.Медведчук сделал громкое заявление на партийном съезде 29 января 2019 в г.Киеве, заявив о необходимости образования так называемого "автономного региона Донбасс" с образованием собственного парламента и правительства, а также о закреплении такого статуса в Конституции Украины. Он считает, что такие договоренности о статусе Донбасса возможно достичь в четырехугольнике Киев-Донецк-Луганск-Москва.

Учитывая, что согласно Конституции, Украина является унитарным государством, а также то, что РФ путем обеспечения самопровозглашенных т.н. "ДНР" и "ЛНР" живой силой, вооружением и другими материалами проводит агрессивные действия в отношении Украины, провозглашение концепции образования автономного региона Донбасс способствует законодательному закреплению временно оккупированной территории вопреки Основному закону и предоставляет иностранному государству помощь в проведении подрывной деятельности против Украины, в том числе и информационной поддержки. Таким образом, в данном случае провозглашены призывы к изменению границ территории Украины и одновременно оказывается помощь РФ в проведении подрывной деятельности против Украины, поддерживается агрессивная деятельность и сепаратистские настроения.

По словам Л.Сарган, материалы уголовных производств будут переданы в СБУ по подследственности.

Теги: #бойко #медведчук
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