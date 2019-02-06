Юлия Тимошенко начала большой предвыборный тур по Украине

Накануне в г.Днепре лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко встретилась с общиной. На митинг пришло около 15 тысяч человек.

Встречей с людьми родного города политик начала свой большой предвыборный тур по стране. Выступая перед земляками, кандидат в президенты Украины назвала 2019 решающим.

Она также заявила, что идет побеждать и пообещала, что ее команда уже на следующий после выборов день начнет воплощение плана коренных изменений в интересах украинцев. Ю.Тимошенко заверила, что главной целью ее стратегии является создание условий для жизни и работы каждого украинца на родной земле.