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09:23 06.02.2019

Вилкул обсудил план восстановления мира в Украине с послами стран ЕС

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Вилкул обсудил план восстановления мира в Украине с послами стран ЕС

По приглашению главы представительства ЕС в Украине Хьюга Мингарелли кандидат в президенты и зампредседателя "Оппозиционного блока – партия мира и развития" Александр Вилкул провел встречу с послами ведущих европейских стран.

"Представил свою программу, сказал чего от меня ожидать на должности Президента и ответил на все интересующие их вопросы. Больше всего дискуссия была вокруг компромисса, приемлемого для Украины для восстановления мира и территориальной целостности", - написал нардеп в Фейсбук во вторник вечером.

Теги: #вилкул #украина #послы
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