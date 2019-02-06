Вилкул обсудил план восстановления мира в Украине с послами стран ЕС

По приглашению главы представительства ЕС в Украине Хьюга Мингарелли кандидат в президенты и зампредседателя "Оппозиционного блока – партия мира и развития" Александр Вилкул провел встречу с послами ведущих европейских стран.

"Представил свою программу, сказал чего от меня ожидать на должности Президента и ответил на все интересующие их вопросы. Больше всего дискуссия была вокруг компромисса, приемлемого для Украины для восстановления мира и территориальной целостности", - написал нардеп в Фейсбук во вторник вечером.