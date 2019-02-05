Выборы2019

Выборы

18:51 05.02.2019

Порошенко назвал преодоление бедности основной задачей

1 мин читать
Порошенко назвал преодоление бедности основной задачей

Основным заданием Украины в настоящее время является преодоление бедности, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Сегодня у нас главное задание… - преодоление бедности, создание мощного и платежеспособного спроса внутри нашего государства. Это также укрепление основы государственности", - сказал президент Украины Петр Порошенко на ежегодном приеме компаний-членов Американской торговой палаты в Украине во вторник в Киеве.

Он отметил, что именно преодоление бедности определит дальнейшую социальную, экономическую и политическую перспективу Украины, в том числе и временные рамки для реализации европейского выбора украинского народа.

Теги: #порошенко #петр_порошенко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:51 05.02.2019
Порошенко назвал преодоление бедности основной задачей

Порошенко назвал преодоление бедности основной задачей

18:49 05.02.2019
РФ попытается помешать конституционному закреплению курса Украины в ЕС и НАТО, допускает Порошенко

РФ попытается помешать конституционному закреплению курса Украины в ЕС и НАТО, допускает Порошенко

18:36 05.02.2019
Порошенко заявил о полной поддержке Супрун, но решение суда комментировать не имеет права

Порошенко заявил о полной поддержке Супрун, но решение суда комментировать не имеет права

18:30 05.02.2019
Порошенко подтверждает наличие у Супрун гражданства Украины

Порошенко подтверждает наличие у Супрун гражданства Украины

16:37 05.02.2019
Порошенко назначил Настасенко главой Голосеевской РГА в Киеве

Порошенко назначил Настасенко главой Голосеевской РГА в Киеве

16:00 05.02.2019
Комитет по здравоохранению обратится к президенту с требованием созвать СНБО, чтобы объявить эпидемию кори

Комитет по здравоохранению обратится к президенту с требованием созвать СНБО, чтобы объявить эпидемию кори

12:34 05.02.2019
Порошенко: Мы вернем заключенных украинцев домой

Порошенко: Мы вернем заключенных украинцев домой

11:42 05.02.2019
Порошенко стал лидером президентской гонки по ставкам букмекера bwin

Порошенко стал лидером президентской гонки по ставкам букмекера bwin

11:16 05.02.2019
Порошенко стал лидером президентской гонки по ставкам букмекера bwin

Порошенко стал лидером президентской гонки по ставкам букмекера bwin

09:02 05.02.2019
Порошенко назвал пять основных направлений экономического развития Украины

Порошенко назвал пять основных направлений экономического развития Украины

РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Порошенко назвал преодоление бедности основной задачей

РФ попытается помешать конституционному закреплению курса Украины в ЕС и НАТО, допускает Порошенко

Порошенко заявил о полной поддержке Супрун, но решение суда комментировать не имеет права

Порошенко подтверждает наличие у Супрун гражданства Украины

Порошенко назначил Настасенко главой Голосеевской РГА в Киеве

Комитет по здравоохранению обратится к президенту с требованием созвать СНБО, чтобы объявить эпидемию кори

Порошенко: Мы вернем заключенных украинцев домой

Порошенко стал лидером президентской гонки по ставкам букмекера bwin

Порошенко стал лидером президентской гонки по ставкам букмекера bwin

Порошенко назвал пять основных направлений экономического развития Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Медведчук назвал заявления Генпрокуратуры в его адрес абсурдом и правовым беспределом

Медведчук назвал заявления ГПУ в его адрес абсурдом и правовым беспределом

Граждане РФ - государства-агрессора - не могут быть наблюдателями на выборах в Украине – законопроект

И.Кива: Размер пенсии должен быть не ниже реального прожиточного минимума

Экс-нардеп Кармазин также подал документы для регистрации кандидатом в президенты

ЦИК зарегистрировала "руховца" Кривенко, первого замкомандующего Сил спецопераций ВСУ Кривоноса и еще двух самовыдвиженцев

У Зеленского показали представителей "Зе! Команды" в регионах

Гриценко заявил, что в случае своей победы на выборах исключит Медведчука из всех переговорных групп

Гриценко намерен назначить Апаршина главой Минобороны Украины в случае своей победы на выборах президента

Бойко: Попытка закрепить в Конституции курс на НАТО и ЕС – это предвыборный пиар

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА