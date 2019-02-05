Порошенко назвал преодоление бедности основной задачей

Основным заданием Украины в настоящее время является преодоление бедности, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Сегодня у нас главное задание… - преодоление бедности, создание мощного и платежеспособного спроса внутри нашего государства. Это также укрепление основы государственности", - сказал президент Украины Петр Порошенко на ежегодном приеме компаний-членов Американской торговой палаты в Украине во вторник в Киеве.

Он отметил, что именно преодоление бедности определит дальнейшую социальную, экономическую и политическую перспективу Украины, в том числе и временные рамки для реализации европейского выбора украинского народа.