И.Кива: Размер пенсии должен быть не ниже реального прожиточного минимума

Правительство должно пересмотреть социальную политику и обеспечить размер минимальной пенсии на уровне не ниже реального прожиточного минимума, заявил глава Социалистической партии Украины Илья Кива.

"С 1 января 2019 года размер минимальной пенсии составил 1669 грн, а размер коммунальных платежей даже за однокомнатную квартиру в этом году вырос примерно до 2 000 грн. Пенсионеры не могут себе позволить купить нормальную еду, лекарства. Они не могут оплатить даже коммунальные услуги! Старики вынуждены вести нищенскую жизнь - экономить на свете, тепле, воде - лишь бы уменьшить суммы в квитанциях за ЖКХ, и иметь возможность купить кусок хлеба. Как такое возможно?! Я не могу допустить, чтобы это продолжалось дальше! Я требую установить размер минимальной пенсии на уровне реального прожиточного минимума. Мы обеспечим нашим пенсионерам достойную старость, а преступникам и предателям - место на тюремной койке!", - заявил И.Кива, сообщает пресс-служба СПУ.

При этом он добавил, что в СПУ часто поступают соответствующие жалобы от пенсионеров, ищущих помощь.

"Власть довела людей до отчаяния, а страну – до нищеты. Только сегодня утром мне позвонили пять человек - пять пенсионеров. Они не знают, как выжить, и где искать помощи. Спустя 40 лет их жизни, посвященных работе на государственных предприятиях, на заводах, они оказались ненужными этому самому "государству" - их выбросили", - отметил политик.

Он также подчеркнул, что данная проблема связанна, в первую очередь, с уровнем коррупции в стране и с неэффективной государственной политикой, при которой не возможно аккумулировать необходимое количество средств в Пенсионном Фонде.

"Откормленные чиновники слишком заняты разворовыванием государственного бюджета, который наполняется не за счет роста экономики, а за счет последних копеек, которые выжимают из граждан. А потом те, кто сегодня покупает себе виллы, дорогие автомобили, кто отдыхает на Мальдивах, заявляют с телеэкранов о "повышении пенсии" - так они называют насмешливую надбавку в 172 гривен. Нашей стране не ведомо понятие социальной защищенности, по одной простой причине: для власти люди - это ресурс. Расходный материал и инструмент собственного обогащения", - подытожил И.Кива.