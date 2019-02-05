У Зеленского показали представителей "Зе! Команды" в регионах

У шоумена, кандидата в президенты Владимира Зеленского рассказали, кто представляет "Зе! Команду" в разных регионах Украины.

В частности, как сообщили на странице команды В.Зеленского в Facebook, представителем "Зе! Команды" в Волынской области стал Валерий Стернийчук, в Донецкой - Владимир Воронов, в Закарпатской - Игорь Кривошеев, в Киевской - Ольга Коваль, в Луганской - Максим Ткаченко, во Львовской - Ростислав Тистык, в Житомирской - Евгений Яремчук, в Сумской - Михаил Ананченко, в Харьковской - Павел Сушко, в Черкасской - Владимир Зозуля, Черновицкой - Виталий Другановський, Черниговской - Павел Халимон.