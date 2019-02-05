Выборы2019

Выборы

16:09 05.02.2019

Гриценко заявил, что в случае своей победы на выборах исключит Медведчука из всех переговорных групп

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Гриценко заявил, что в случае своей победы на выборах исключит Медведчука из всех переговорных групп

Кандидат в президенты, лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко заявил, что одним из решений на посту президента Украины станет исключение Виктора Медведчука из всех переговорных групп.

"Медведчук практически вышел в статус олигарха, он обладает каналами, создает фракции, видит себя спикером в парламентско-президентской республике. Одним из первых решений я бы выбросил Медведчука из всех переговорных групп. Медведчук и Медведчуки забудут дорогу на Банковую", - подчеркнул политик во время пресс-конференции во Львове.

Он добавил, что Медведчук достиг заметных успехов за последние годы, именно при президентстве Петра Порошенко.

"5 лет назад где был Медведчук? После избрания Порошенко он поднялся, Порошенко включил его в переговорную группу, зная, что это кум Путина, зная, что по своей сути это враг Украины, который открыто говорит о федерализации, рассказывает о двух автономных республиках, о фиксации в Конституции особого статуса", - подчеркнул А.Гриценко.

Теги: #медведчук #выборы #гриценко
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