Бойко: Попытка закрепить в Конституции курс на НАТО и ЕС – это предвыборный пиар

Внесения изменений в Конституцию Украины о закреплении стратегического курса страны в ЕС и НАТО - предвыборный пиар, который направлен на очередной раскол в обществе, считает сопредседатель "Оппозиционной платформы – За життя" Юрий Бойко.

По его словам, парламент пытается втянуть в выполнение предвыборной программы действующего президента.

"Это, в частности, касается и изменений в Конституцию относительно курса на ЕС и НАТО. Это исключительно предвыборный пиар, который направлен на очередной раскол в обществе. Практических последствий он иметь не будет, так как ни в ЕС, ни в НАТО нас не берут, о чем был четкий сигнал. К тому же закрепление таких изменений – это сознательное правовое нарушение норм Основного закона. Цель которого одна – власть, построенная на войне, нищете, гражданском противостоянии", — отметил оппозиционный политик журналистам в кулуарах Верховной Рады во вторник.

Ю.Бойко заявил, что "Оппозиционная платформа – За життя" выступает категорически против внесения изменений в Конституцию.

"Мы категорически против этого. В стране очень много проблем, люди беднеют, пенсионерам вообще не на что жить, нужно решать вопрос с тарифами и ценами. Делать действенные шаги к установлению мира в Украине. "Оппозиционная платформа – За життя" выступает за активный нейтралитет в военно-политической сфере и неучастие в каких-либо военно-политических союзах, за проведение политики партнерства со всеми странами-соседями. Мы за то, чтобы строить не проатлантическое, или еще какое-то, а проукраинское государство", — подчеркнул кандидат в президенты.

Ранее сообщалось, что председатель Верховной Рады Андрей Парубий предложил народным депутатам на заседании в четверг, 7 февраля, рассмотреть вопрос внесения изменений в Конституцию Украины о закреплении стратегического курса страны в ЕС и НАТО.