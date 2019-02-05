Десятая сессия Рады станет решающей перед парламентскими выборами - нардеп от "БПП"

Десятая сессия Верховной Рады станет решающей перед парламентскими выборами, поэтому политики должны не превращать парламент в площадку предвыборных баталий и противостояний, а объединиться вокруг задач и решений, считает первый заместитель председателя фракции партии "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко.

"На новую десятую сессию Верховной Рады, которая продлится до середины июля, приходятся очередные президентские выборы. Поэтому, прежде чем наметить планы работы Верховной Рады, хочу призвать коллег не превращать парламент в площадку ожесточенных предвыборных баталий и противостояний, а объединиться вокруг задач и решений, которые мы задолжали обществу. Потому что новая десятая сессия станет фактически решающей перед очередными парламентскими выборами", - написал он на своей странице в Facebook во вторник.

Также И.Кононенко напомнил о важности принятия четырех законопроектов по вопросам налоговой и таможенной политики во исполнение Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, которые профильный комитет рекомендовал к принятию еще прошлой сессии.

"Среди них проект закона №8190 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в связи с ратификацией Соглашения между Правительством Украины и Правительством Соединенных Штатов Америки, №8159 по стимулированию развития отрасли электрического транспорта и №8237 по содействию развитию благотворительной деятельности", - отметил политик.