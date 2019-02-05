Парубий пообещал вынести на голосование проект Избирательного кодекса, как только будет вывод комитета

Парламент должен рассмотреть проект Избирательного кодекса, как только он будет готов ко второму чтению, сообщил спикер ВРУ Андрей Парубий, пишет "112 Украина".

"Многие спрашивает об Избирательном кодексе. Я хочу подтвердить свое неизменное убеждение, что мы должны пройти Избирательный кодекс, несмотря на то, который это объемный и важный документ. Я нахожусь в постоянной коммуникации с комитетом и рабочей группой, как только будет ответственное решение комитета, я буду предлагать, безотлагательно предлагать к рассмотрению Избирательный кодекс", - сказал А.Парубий выступая перед народными депутатами после открытия десятой сессии Рады.

Как сообщалось, 7 ноября 2017 года Верховная Рада поддержала за основу законопроект № 3112-1 "Проект Избирательного кодекса Украины". Документ предусматривает систему региональных открытых списков на выборах народных депутатов, а также 4% проходной барьер в парламент.