Выборы2019

Выборы

12:34 05.02.2019

Порошенко: Мы вернем заключенных украинцев домой

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Порошенко: Мы вернем заключенных украинцев домой

Президент Петр Порошенко заявил, что все пленники Кремля вернутся в Украину.

"Мы точно победим и они точно будут дома, потому что для Путина становится все меньше и меньше смысла. Для него это уже стало как "чемодан без ручки". Он не знает, что с этим делать и как сохранить лицо. Мы поможем вернуть ребят домой", - сказал глава государства во время программы "Свобода слова" в понедельник вечером, сообщается на сайте АПУ.

При этом П.Порошенко отметил, что сейчас ведется сложная работа для освобождения украинцев, содержащихся в заключении на оккупированных территориях Донбасса, в Крыму и России при участии Уполномоченного Президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий Вадима Свириденко и Уполномоченного Президента по вопросам мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирины Геращенко.

Теги: #порошенко #петр_порошенко
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