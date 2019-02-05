Вилкул: Единственный выход для Украины – это провозглашение нейтрального, внеблокового статуса

Только сделав стратегический шаг к провозглашению внеблокового и нейтрального статуса для Украины мы сможем восстановить в стране стабильность, направить национальные ресурсы на развитие, промышленный рост и социальные программы, заявил народный депутат, кандидат в президенты от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул.

"Решение об изменении внешнеполитического курса страны нужно принимать на всеукраинском референдуме, а не пытаться через подконтрольных депутатов протянуть изменения в Конституцию относительно курса на НАТО. Уверен, что внеблоковый статус будет компромиссом для Совета Безопасности ООН, чтобы принять совместную резолюцию о введении миротворцев, временной международной администрации под эгидой ООН на неподконтрольных территориях, и наконец, за полгода провести реинтеграцию Донбасса и забыть о войне. Необходимо прекратить использовать Украину в качестве буфера между Западом и Россией", – подчеркнул А.Вилкул в сессионном зале Верховной Рады во вторник.

По словам кандидата в президенты от оппозиции, развивать торговые отношения на европейском рынке необходимо, но только на взаимовыгодных для Украины условиях, прагматично отстаивая собственные интересы.

"Украинцы не должны быть дешевой рабочей силой – "батраками" за границей. Экономическая часть соглашения с Европейским союзом об ассоциации требует срочного обсуждения за столом переговоров", – отметил народный депутат.

Он сообщил, что в рамках стратегии «Новой Индустриализации», лежащей в основе его предвыборной программы, фракцией "Оппоблока" разработаны меры по увеличению украинского экспорта. Они станут стимулом для строительства новых предприятий и создания новых рабочих мест, что повысит доходы и пенсии людей.