Выборы2019

Выборы

12:25 05.02.2019

Вилкул: Единственный выход для Украины – это провозглашение нейтрального, внеблокового статуса

2 мин читать
Вилкул: Единственный выход для Украины – это провозглашение нейтрального, внеблокового статуса

Только сделав стратегический шаг к провозглашению внеблокового и нейтрального статуса для Украины мы сможем восстановить в стране стабильность, направить национальные ресурсы на развитие, промышленный рост и социальные программы, заявил народный депутат, кандидат в президенты от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул.

"Решение об изменении внешнеполитического курса страны нужно принимать на всеукраинском референдуме, а не пытаться через подконтрольных депутатов протянуть изменения в Конституцию относительно курса на НАТО. Уверен, что внеблоковый статус будет компромиссом для Совета Безопасности ООН, чтобы принять совместную резолюцию о введении миротворцев, временной международной администрации под эгидой ООН на неподконтрольных территориях, и наконец, за полгода провести реинтеграцию Донбасса и забыть о войне. Необходимо прекратить использовать Украину в качестве буфера между Западом и Россией", – подчеркнул А.Вилкул в сессионном зале Верховной Рады во вторник.

По словам кандидата в президенты от оппозиции, развивать торговые отношения на европейском рынке необходимо, но только на взаимовыгодных для Украины условиях, прагматично отстаивая собственные интересы.

"Украинцы не должны быть дешевой рабочей силой – "батраками" за границей. Экономическая часть соглашения с Европейским союзом об ассоциации требует срочного обсуждения за столом переговоров", – отметил народный депутат.

Он сообщил, что в рамках стратегии «Новой Индустриализации», лежащей в основе его предвыборной программы, фракцией "Оппоблока" разработаны меры по увеличению украинского экспорта. Они станут стимулом для строительства новых предприятий и создания новых рабочих мест, что повысит доходы и пенсии людей.

Теги: #вилкул #украина
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Наливайченко: Украина должна инициировать слушания в ОБСЕ касательно военных преступлений РФ и освобождении всех заложников

Рейтинг Вилкула демонстрирует тенденцию к росту - опрос

Правоохранители должны непредвзято расследовать нарушения во время избирательной кампании – И.Геращенко

Бойко: Каждая из реформ этой власти только ухудшает жизнь людей

Суд избрал облившему Вилкула зеленкой представителю "Нацкорпуса" меру пресечения в виде личного обязательства

Партия "Оппозиционный блок – партия мира и развития" обратилась к дипломатическим представительствам иностранных государств по поводу попыток радикалов сорвать встречи с избирателями А.Вилкула

Вилкула облили зеленкой в Бердянске, нападавшего доставили в полицию

Около 50 неизвестных в балаклавах пытались сорвать встречу Вилкула с жителями Мангуша

Аграрии подписали с Юрием Бойко меморандум о взаимной поддержке

Тимошенко: Новая власть изменит принципы ипотечного кредитования, чтобы молодые семьи могли приобрести жилье

ПОСЛЕДНЕЕ

Тимошенко: Верховная Рада не рассматривает вопросы, которые касаются жизни людей

Порошенко стал лидером президентской гонки по ставкам букмекера bwin

Тимошенко открыла счет избирательного фонда в Мегабанке

Тимошенко и украинские журналисты подписали "Декларацию в защиту свободы слова"

Наливайченко призывает власть срочно и в полном объеме рассчитаться с региональными изданиями

Бойко считает, что недопуск наблюдателей из РФ не сделает выборы в Украине более честными

В Раде открылась 10-я сессия: Парубий пригрозил отключать микрофоны депутатам за агитацию вместо обсуждения законопроектов

Полиция Украины за понедельник зарегистрировала 26 сообщений, связанных с выборами президента

Выборы-2019: в ЦИК подали документы 91 человек

Нардепы от "Оппозиционной платформы – За життя" зарегистрировали в Раде законопроект о списании долгов населения за жилищно-коммунальные услуги

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА