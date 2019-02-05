Тимошенко: Верховная Рада не рассматривает вопросы, которые касаются жизни людей

Повестка дня Верховной Рады снова наполнена лоббистскими законопроектами и не включает рассмотрение вопросов, которые улучшат жизнь обычных украинцев, заявила лидер партии "Батькивщина", кандидат в президенты Юлия Тимошенко.

"В этом зале будут проводиться лоббистские законопроекты о черной приватизации, об отмывании и откатах денег из бюджета. В бюджет уже заложили 2 млрд грн для семьи Порошенко, чтобы подкупать людей на выборах", - сказала она во время открытия десятой сессии парламента VIII созыва во вторник, сообщают в пресс-службе партии.

Ю.Тимошенко также напомнила, что Президент планирует повысить цены на газ с 1 мая на 16% и затем еще на 25%.

"Это просто уничтожение украинской нации. Членов комиссии, устанавливает тарифы, формирует Порошенко своим указом. Поэтому он несет персональную ответственность за все тарифы, которые сегодня уничтожают людей", - считает политик.

Лидер "Батькивщины" возмутилась тем, что в повестку дня не включают законопроект об отмене постановления правительства о повышении цены на газ, которую подписали все фракции, кроме правящей. Не включены такие важные вопросы, которые могли бы прекратить махинации с землей, создание ВСК, чтобы разобраться с коррупцией НАК "Нафтогаза" на тарифах людей, добавила она.