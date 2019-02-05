Выборы2019

Выборы

11:39 05.02.2019

Тимошенко открыла счет избирательного фонда в Мегабанке

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Тимошенко открыла счет избирательного фонда в Мегабанке

Кандидат в президенты, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко открыла счет избирательного фонда в Мегабанке.

Кроме этого, кандидат в президенты, зампредседателя "Оппозиционный блок - партия мира и развития" Александр Вилкул – в Первом украинском международном банке (ПУМБ), лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко – в Райффайзен Банке Аваль. Такая информация опубликована во вторник в газете "Урядовый курьер".

Банки, в которых открыты счета избирательного фонда кандидатов в президенты:

Богомолец Ольга Райффайзен Банк Аваль
Бойко Юрий АБ "Клиринговый дом"
Вилкул Александр ПУМБ
Гриценко Анатолий Укрэксимбанк
Каплин Сергей ПриватБанк
Ляшко Олег Райффайзен Банк Аваль
Мураев Евгений Укргазбанк
Наливайченко Валентин Райффайзен Банк Аваль
Садовой Андрей Укргазбанк
Тарута Сергей ПУМБ
Тимошенко Юлия Мегабанк
Шевченко Александр ПриватБанк
Шевченко Игорь Райффайзен Банк Аваль
Теги: #счет #банки #выборы
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