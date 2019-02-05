Кандидат в президенты, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко открыла счет избирательного фонда в Мегабанке.

Кроме этого, кандидат в президенты, зампредседателя "Оппозиционный блок - партия мира и развития" Александр Вилкул – в Первом украинском международном банке (ПУМБ), лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко – в Райффайзен Банке Аваль. Такая информация опубликована во вторник в газете "Урядовый курьер".

Банки, в которых открыты счета избирательного фонда кандидатов в президенты: