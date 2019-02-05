Тимошенко открыла счет избирательного фонда в Мегабанке
Кандидат в президенты, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко открыла счет избирательного фонда в Мегабанке.
Кроме этого, кандидат в президенты, зампредседателя "Оппозиционный блок - партия мира и развития" Александр Вилкул – в Первом украинском международном банке (ПУМБ), лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко – в Райффайзен Банке Аваль. Такая информация опубликована во вторник в газете "Урядовый курьер".
Банки, в которых открыты счета избирательного фонда кандидатов в президенты:
|Богомолец Ольга
|Райффайзен Банк Аваль
|Бойко Юрий
|АБ "Клиринговый дом"
|Вилкул Александр
|ПУМБ
|Гриценко Анатолий
|Укрэксимбанк
|Каплин Сергей
|ПриватБанк
|Ляшко Олег
|Райффайзен Банк Аваль
|Мураев Евгений
|Укргазбанк
|Наливайченко Валентин
|Райффайзен Банк Аваль
|Садовой Андрей
|Укргазбанк
|Тарута Сергей
|ПУМБ
|Тимошенко Юлия
|Мегабанк
|Шевченко Александр
|ПриватБанк
|Шевченко Игорь
|Райффайзен Банк Аваль