Выборы2019

Выборы

10:30 05.02.2019

В Раде открылась 10-я сессия: Парубий пригрозил отключать микрофоны депутатам за агитацию вместо обсуждения законопроектов

1 мин читать
В Раде открылась 10-я сессия: Парубий пригрозил отключать микрофоны депутатам за агитацию вместо обсуждения законопроектов

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что будет выключать микрофон в сессионном зале народным депутатам, если они вместо обсуждения законопроектов будут заниматься предвыборной агитацией.

"Когда я буду видеть на заседании Верховной Рады Украины, что во время обсуждения проектов законов кто-то не обсуждает закон, а ведёт предвыборную агитацию, я буду выключать микрофон. Я уверен, что зал со мной будет согласен и поддержит", - сказал А.Парубий, открывая 10-ю сессию Верховной Рады во вторник в Киеве.

Теги: #парубий #агитация #парламент
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Нардепы от "Оппозиционной платформы – За життя" зарегистрировали в Раде законопроект о списании долгов населения за жилищно-коммунальные услуги

В Раде зарегистрирован законопроект о невозможности участия наблюдателей из РФ на выборах в Украине

Гриценко: Вслед за Луценко против закона пошел генерал Муженко

Порошенко: Налог на выведенный капитал должен заменить налог на прибыль

В январе Порошенко и Тимошенко наиболее активно проводили агитационную деятельность – "Опора"

Парубий: Мы усвоили уроки истории, единство – наша задача и прямая ответственность

Виталий Кличко заявил, что будет участвовать в парламентских выборах

В КИУ назвали нардепов, которые пропустили все заседания Верховной Рады в январе

В январе не голосовало рекордное количество депутатов - КИУ

Бойко: Чем быстрее будет сменена эта власть, тем быстрее начнутся изменения в стране

ПОСЛЕДНЕЕ

Бойко считает, что недопуск наблюдателей из РФ не сделает выборы в Украине более честными

Полиция Украины за понедельник зарегистрировала 26 сообщений, связанных с выборами президента

Выборы-2019: в ЦИК подали документы 91 человек

Наливайченко: Украина должна инициировать слушания в ОБСЕ касательно военных преступлений РФ и освобождении всех заложников

Порошенко назвал пять основных направлений экономического развития Украины

Порошенко: я отдам приказ Госпогранслужбе не пускать наблюдателей от РФ в Украину

Порошенко: Президентские и парламентские выборы 2019 года должны стать для Украины тестом на демократию

Верховная Рада в четверг внесет конституционные изменения, которыми закрепит курс в ЕС и НАТО – Порошенко

Садовый: Украина должна усиленно готовиться к открытию рынка земли

Порошенко: в Украину придет мир, и она не отступит от своих условий – российские войска должны уйти с нашей земли

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА