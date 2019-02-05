Выборы2019

Выборы

10:28 05.02.2019

Полиция Украины за понедельник зарегистрировала 26 сообщений, связанных с выборами президента

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Полиция Украины за понедельник зарегистрировала 26 сообщений, связанных с выборами президента

За сутки, 4 февраля, на территории Украинского государства зарегистрировано 26 сообщений, связанных с президентской избирательной кампанией, сообщает пресс-служба Нацполиции Украины во вторник.

"Всего с начала предвыборной кампании на территории государства зарегистрировано 652 сообщения о событиях, связанных с выборами. По 12 фактам среди зарегистрированных сообщений сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований", - говорится в сообщении, обнародованном на странице Нацполиции в соцсети Фейсбук.

Среди них - 7 фактов квалифицированы по ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство) и два - по ст.160 УК Украины (подкуп избирателя, участника референдума).

Теги: #нарушения #полиция #выборы
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