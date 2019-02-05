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09:15 05.02.2019

Наливайченко: Украина должна инициировать слушания в ОБСЕ касательно военных преступлений РФ и освобождении всех заложников

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Наливайченко: Украина должна инициировать слушания в ОБСЕ касательно военных преступлений РФ и освобождении всех заложников

Украина должна предложить международным партнерам свой план по деоккупации Донбасса и Крыма, заявил кандидат в президенты, лидер Движения "Справедливость" Валентин Наливайченко.

"Я убежден, что деоккупация Донецкой, Луганской областей и АР Крым - это единственный путь к восстановлению мира. Россия должна вывести свои войска и спецслужбы с наших территорий. Другого пути к миру не существует. И именно на этом должна настаивать украинское руководство и в ОБСЕ, и в ООН", - сказал В.Наливайченко в эфире телеканала "Украина" в понедельник вечером.

Политик также считает, что в рамках плана по деоккупации Украина должна инициировать проведение в ОБСЕ слушаний о преступлениях войны на территории Украины и слушаний об освобождении всех украинских заложников и политзаключенных.

"Это то, что украинская власть, к сожалению, сейчас не делает и не предлагает", - отмечает кандидат в президенты.

В.Наливайченко также отметил необходимость создания и реализации вместе с украинскими благотворительными организациями, а также с международными организациями (ООН, ОБСЕ, Красным Крестом) серьезных гуманитарных проектов для оказания помощи гражданам Украины, которые пострадали от войны.

Он также выразил сомнение, что так называемый "план Сайдика" по Донбассу будет поддержан. "Потому что не решается ключевой вопрос с оккупационными войсками, которые остаются на территории Украины", - пояснил он, добавив, что введение миротворцев - это замораживание, а не решение конфликта.

Теги: #украина #наливайченко
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