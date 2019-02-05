Выборы2019

Выборы

07:46 05.02.2019

Порошенко: я отдам приказ Госпогранслужбе не пускать наблюдателей от РФ в Украину

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Порошенко: я отдам приказ Госпогранслужбе не пускать наблюдателей от РФ в Украину

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что отдаст приказ Государственной пограничной службе Украины не пускать наблюдателей от России на выборы президента 2019 года.

"Я, как президент Украины, отдам приказ, как верховный главнокомандующий, Госпогранслужбе Украины не пустить (наблюдателей от России - ИФ). И гарантирую вам и украинскому народу, что приказ верховного главнокомандующего будет исполнен", - сказал он в эфире телеканала ICTV в понедельник.

Теги: #наблюдатели #порошенко #выборы
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