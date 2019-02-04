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23:16 04.02.2019

Садовый: Украина должна усиленно готовиться к открытию рынка земли

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Садовый: Украина должна усиленно готовиться к открытию рынка земли

Мэр Львова, лидер партии "Самопомич", кандидат в президенты Андрей Садовый считает, что Украина должна усиленно готовиться к открытию рынка земли, сообщила пресс-служба партии "Самопомич".

"Сегодня есть вагоны наличности, которые готовы конвертироваться в землю. Поэтому надо кардинально менять подход к аграрной отрасли. Разумеется, надо подготовиться к открытию рынка - кроме кредитов для фермеров, создать также Земельный банк, который будет создавать конкурсную ситуацию для тех, кто хочет продать землю. Но все это надо делать очень быстро, потому что еще с кадастрами у нас беда, и ситуация еще больше усугубляется", - отметил А.Садовый на встрече в Ровно.

Он привел пример, что в Европейском Союзе аграрий получает дотацию на 1 гектар земли около 400 евро, когда в Украине эта дотация составляет около 5 евро, однако и эти средства в 99% идут крупным агрохолдингам.

"Я за то, чтобы украинцы были хозяевами своей земли. Чтобы крестьянин мог взять льготный кредит, купить землю и технику, чтобы ее обрабатывать. Государство, к сожалению, за десятки лет моратория ничего не сделало, чтобы выстроить систему и дать возможность людям, которые работают на земле, быть собственниками", - говорит А.Садовый.

Теги: #садовой #земля #рынок #мнение
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