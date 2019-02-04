Порошенко: в Украину придет мир, и она не отступит от своих условий – российские войска должны уйти с нашей земли

Украина достигнет мира на своих условиях, учитывая свои национальные интересы, заявляет президент Украины Петр Порошенко

"Мир на украинских условиях с учетом украинских национальных интересов, включая интересы национальной безопасности, точно будет, поскольку с нами правда, с нами весь мир и с нами господь Бог", - сказал П.Порошенко в понедельник вечером в программе "Свобода слова" в эфире телеканала ICTV.

П.Порошенко напомнил об одном из украинских условий достижения "холодного мира" – "российские войска должны уйти с нашей земли".