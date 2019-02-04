Выборы2019

Выборы

21:45 04.02.2019

Суд отказал Гриценко в удовлетворении иска к ЦИК по доступу к реестру избирателей, решение будет обжаловано – адвокат

1 мин читать
Суд отказал Гриценко в удовлетворении иска к ЦИК по доступу к реестру избирателей, решение будет обжаловано – адвокат

Шестой апелляционный административный суд отказал в удовлетворении иска лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко к Центральной избирательной комиссии Украины в связи с отказом предоставить ему, как кандидату в президенты, возможность работать с Государственным реестром избирателей.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" уполномоченный представитель А.Гриценко в ЦИК Руслан Чернолуцкий, такое решение суд принял на заседании в понедельник.

В своем иске А.Гриценко требовал признать противоправными действия ЦИК, которая разрешила ему работать с базой данных реестра избирателей только в помещении комиссии и с использованием ее оборудования.

А.Гриценко просил суд обязать ЦИК предоставить ему электронную копию базы данных Госреестра избирателей с возможностью удаленного доступа к ней со своего собственного оборудования.

А.Чернолуцкий отметил, что на данное решение будет подана апелляция в Верховный суд Украины в течение ближайших двух дней.

Теги: #реестр #суд #цик #гриценко
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Гриценко обсудил президентские выборы в Украине с послом США Мари Йованович

Костанчуку отказали в регистрации кандидатом в президенты Украины

За восемь лет количество избирателей уменьшилось на 1,3 миллиона

Кандидаты до 7 марта могут отказаться от выборов и забрать "президентский" залог

Кандидатов в президенты стало 30: ЦИК зарегистрировала Бессмертного и Бондаря

ГБР не ведет ни единого дела, где Гриценко имеет статус подозреваемого или обвиняемого - заявление "Гражданской позиции"

Суд Киева рассматривает иск Гриценко против ЦИК

Гриценко: Вслед за Луценко против закона пошел генерал Муженко

ЦИК завершила принимать документы для регистрации кандидатов на выборах президента Украины 31 марта

Суд 4 февраля рассмотрит иск Гриценко к ЦИК о доступе к спискам избирателей

ПОСЛЕДНЕЕ

Тимошенко до выборов в Раду хочет принять новую Конституцию, закон о выборах и Налоговый кодекс

Рейтинг Вилкула демонстрирует тенденцию к росту - опрос

Тимошенко намерена начать работу с МВФ с чистого листа, "немного разгрузить" Украину от внешних выплат

Тимошенко: Рост зарплат - это не популизм, а рычаг развития экономики

Тимошенко о втором туре президентской гонки: Заруба будет сильной

Наливайченко: Расследование преступлений против участников Революции достоинства не может быть свернуто

Полиция внесла в ЕРДР 12 сведений о фактах нарушения избирательного законодательства Украины

"Реформы для людей, а не для олигархов": Партия "Наш край" выдвинула требования к кандидатам в президенты

Бойко: Пенсия для военных должна автоматически пересчитываться при повышении зарплат

Богомолец призывает пересмотреть госбюджет и заложить дополнительные деньги на лечение онкобольных детей

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА