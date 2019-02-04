Выборы2019

Выборы

19:40 04.02.2019

Гриценко обсудил президентские выборы в Украине с послом США Мари Йованович

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Гриценко обсудил президентские выборы в Украине с послом США Мари Йованович

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко провел встречу с послом США в Украине Мари Йованович.

"Сегодня я провел встречу с послом США в Украине Мари Йованович. Мы обсудили важнейшее значение для будущего Украины - демократичность президентских выборов", - написал он на своей странице в Facebook в понедельник.

А.Гриценко заявил, что проинформировал М.Йованович об угрозах на президентских выборах в Украине, а также подчеркнул, что роль длительных международных наблюдателей может иметь положительный эффект на их ход.

"Я верю, что украинское общество, как и международная общественность, в это драматичное время для государства примет исключительно результаты свободных и честных выборов. Именно поэтому я лично и моя команда будем действовать в правовом поле: нет - гречке, нет - подкупу избирателей, нет - троллям и ботам, нет - теневым избирательным кассам", - отметил политик.

Теги: #анатолий_гриценко #мари_йованович #гриценко
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