Выборы2019

Выборы

19:24 04.02.2019

Тимошенко до выборов в Раду хочет принять новую Конституцию, закон о выборах и Налоговый кодекс

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Тимошенко до выборов в Раду хочет принять новую Конституцию, закон о выборах и Налоговый кодекс

Юлия Тимошенко в случае избрания ее президентом ставит задачу до назначенных на конец октября парламентских выборов принять закон о референдуме, новую Конституцию с переходом к парламентской форме правления, новый закон о выборах полностью по партийным спискам и, возможно, новый Налоговый кодекс.

"У нового президента будет "окно" возможностей – между инаугурацией и парламентскими выборами... Косметика, макияж, тюнинг старой системы – не получится", – подчеркнула лидер "Батькивщины" на встрече с Европейской бизнес ассоциацией в Киеве в понедельник, уточнив, что первым будет законопроект о референдуме.

"Буду считать неимоверным достижением, если мы за полгода примем закон о референдуме, новую Конституцию и, возможно, новый Налоговый кодекс… А если нет, то будем ломать через колено", – добавила Ю.Тимошенко.

Она подвергла критике проводимую в стране судебную реформу. По мнению лидера "Батькивщины", судебная система осталась "в кармане" у действующей политической власти, а также корпоратизированной и неконтролируемой извне. Для решения этой задачи кандидат в президенты предлагает создать систему дисциплинарных судов.

Отвечая на вопрос о проекте Налогового кодекса, лидер "Батькищины" выступила за сохранение упрощенной системы налогообложения, однако ликвидировать возможности для злоупотребления ею, уменьшив число неплательщиков налогов с нынешних 47%.

Она также раскритиковала ситуацию в сельском хозяйстве, где, по ее словам, "до 10 семей в стране держат 70% сельхозземли", а у пяти-шести структур сформированы земельные банки от 400 тыс. га до 800-1000 тыс. га.

Как подчеркнула Ю.Тимошенко, ее команда выступает за стратегию развития фермерских хозяйств и ей нравится французская модель рынка земли, когда площадь земель во владении ограничена, а право на покупку дается только через девять лет после работы на земле и с ограничением права передачи в наследство.

Кандидат в президенты также заявила, что в случае ее победы на выборах предложит на пост министра иностранных дел главу парламентского комитета по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений Григория Немырю, который в ее правительстве в 2007-2010 гг. был вице-премьером.

"Вы же мою команду знаете поименно. Вы знаете, кто у меня в команде, кто половину моей жизни возглавляет зарубежное направление – Григорий Немыря", – сказала лидер "Батькивщины.

Говоря о других назначениях, Ю.Тимошенко сказала, что финансовой и экономической политикой в ее команде сейчас занимается целая команда лиц, которую координирует Виталий Ломакович – основатель экспертно-аналитического центра "Оптима" и член Совета НБУ в 2014-2015 гг.

"Думаю, Виталий Ломакович останется на какой-то должности в этом направлении. Но я хочу вам сказать: мы открыты", – подчеркнула кандидат в президенты, призвав предлагать другие достойные кандидатуры.

Теги: #тимошенко #юлия_тимошенко
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