Рейтинг Вилкула демонстрирует тенденцию к росту - опрос

Рейтинг кандидата на пост президента Украины от "Оппозиционного блока – Партии мира и развития" Александра Вилкула демонстрирует тенденцию к росту, свидетельствуют данные исследования общественного мнения, проведенного Фондом "Украинская политика" совместно с исследовательской группой Института маркетинга и консалтинга.

Так, согласно результатам опроса, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, за А.Вилкула выразили готовность проголосовать 5,7% избирателей (среди тех, кто точно готов прийти на участки – 8,7%). При этом наблюдается спад уровня поддержки Юрия Бойко (особенно на Востоке страны, в промышленных регионах) после того, как его исключили из Оппозиционного блока. За Ю.Бойко готовы отдать голоса 5,5% (среди тех, кто точно готов прийти на участки – 8,4%).

Лидером политических симпатий остается Владимир Зеленский. За него готовы проголосовать 12,1% от общего числа избирателей (18,5% - от тех, кто намерен принять участие в выборах). На втором месте с незначительным отставанием – Юлия Тимошенко – 11,2% (17,1%). Действующего Президента Петра Порошенко готовы поддержать 11,1% опрошенных респондентов, при этом показатель поддержки среди тех, кто готов прийти на выборы, составляет 16,9%.

Не определились со своим выбором или затрудняются ответить на поставленный вопрос 34,5% респондентов – достаточно высокий показатель.

Согласно полученным данным, на предстоящих президентских выборах явка на избирательные участки составит 53,8%. Еще 24,3% не определились со своими намерениями относительно участия в голосовании. В то же время 21,9% респондентов заявили, что не собираются принимать участия в выборах.

Отвечая на вопрос относительно геополитического выбора Украины, 52,1% респондентов положительно относятся к перспективе членства Украины в Европейском Союзе. При этом достаточно высок уровень скептицизма (24,7%), а 23,2% опрошенных не определились со своим отношением к данному вопросу.

Что касается НАТО, ситуация выглядит более определенной: 44,6% респондентов выступают за членство в Североатлантическом альянсе. Почти треть украинцев (32,9%) выступают в качестве категорических противников членства в НАТО. 22,5% не определились со своей позицией.

Исследование проводилось в 16 областных центрах, 4 крупных городах, 11 малых городах, 22 поселках и 27 селах с 18 по 31 января 2019 года. Были опрошены 5520 респондентов (погрешность +/- 2,5%).