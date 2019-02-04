Тимошенко намерена начать работу с МВФ с чистого листа, "немного разгрузить" Украину от внешних выплат

Кандидат в президенты Юлия Тимошенко в случае ее победы на президентских выборах намерена продолжить работу Украины с Международным валютным фондом (МВФ), но начать ее "с чистого листа".

"Мы попробуем начать с чистого листа", – сказала лидер "Батькивщины" на встрече с Европейской бизнес ассоциацией в Киеве в понедельник.

Ю.Тимошенко подчеркнула, что на существующей этапе развития Украина не может позволить себе отказаться от сотрудничества с МВФ. Однако, как сказала кандидат в президенты, она не готова брать на себя обязательства, которые взяла нынешняя исполнительная власть.

По словам лидера "Батькивщины", в случае победы она намерена начать новый переговорный процесс с МВФ и с цифрами в руках убедить представителей Фонда пересмотреть условия сотрудничества.

Ю.Тимошенко, в частности, вновь заявила: рыночная цена на природный газ в Украине, которая будет формироваться на биржевом рынке, в том числе благодаря продаже импортерами, будет не выше $100-110 за 1 тыс. куб. м, а цена газа для потребителей составит около 3,5 грн за 1 куб. м

По мнению кандидата в президенты, таких показателей удастся достичь за счет снижения рентабельности "Укргазвыдобування" с 200-250% до 30%, снятия существующей "монополии на импорт", либерализации нефтегазодобычи, а также за счет закупки российского газа непосредственно на украинско-российской границе. Как считает Ю.Тимошенко, это снизит цену 1 тыс. куб. м на $70 транспортных расходов или на $120-130 вместе с наценкой посредников и тайных бенефициаров, за которые нынешние руководители "будут отвечать".

Говоря о пиковых выплатах внешнего долга страны, которые приходятся на текущий год, лидер "Батькивщины" гарантировала, что в случае ее победы на президентских выборах она не допустит финансовой дестабилизации до намеченных на конец октября выборов Верховной Рады.

"До парламентских выборов, думаю, с инвесторами сможем найти общий язык, чтобы немного разгрузить Украину от тех тяжелых выплат, которые нам нужно провести в этом году. 32% расходов бюджета – это погашение и обслуживание долга. Такого показателя нет ни в одной стране мира", – сказал Ю.Тимошенко.

Она также заявила, что независимость Национального банка – эта аксиома, однако раскритиковала нынешнюю политику его руководства. Как считает лидер "Батькивщины", политика инфляционного таргетирования с удержанием высоких ставок рефинансирования и по депозитным сертификатам НБУ "вымывает" деньги из экономики и ведет к раскручиванию инфляции вместо ее снижения. По ее словам, ставка рефинансирования должна быть не выше реального уровня инфляции.

В связи с этим Ю.Тимошенко намерена добиться изменения нынешней работы Нацбанка, "заточенной на финансовых спекуляциях", на реальную борьбу с инфляцией, но воздерживаясь от "ручного управления". Целью кандидат в президенты называет снижение ставок по кредитам до 3-4% годовых.