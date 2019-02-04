Выборы2019

Выборы

18:29 04.02.2019

Тимошенко: Рост зарплат - это не популизм, а рычаг развития экономики

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Тимошенко: Рост зарплат - это не популизм, а рычаг развития экономики

Новый курс - это пошаговый план развития страны, что предусматривает поднятие уровня жизни, чтобы каждый украинец имел возможность работать и жить на Родине, заявила лидер партии "Батькивщина", кандидат в президенты Юлия Тимошенко во время встречи с представителями Европейской Бизнес Ассоциации в Киеве в понедельник .

Политик убеждена, что новая власть должна поднять уровень жизни украинцев. Прежде всего, речь идет о росте зарплат и пенсий.

"Зарплаты и пенсии - это не популизм. Доходы человека - это прежде всего развитая экономика. Как можно производителям продать товар по реальной стоимости с прибылью, если люди не могут себе еду купить. Главный инвестор страны - это народ, который что-то покупает", - отметила Ю.Тимошенко, сообщают в пресс-службе "Батькивщины".

По ее словам, парадигма развития в мире полностью изменилась: сегодня один человек своим интеллектом может создавать значительную часть ВВП целых наций. Именно поэтому способность стран бороться за таланты и привлекать их на свою территорию крайне важна. А Украина пока проигрывает важнейшую конкуренцию - конкуренцию за людей, отметила она, напомнив, что миллион украинцев ежегодно выезжают за границу.

При этом лидер "Батькивщины" добавила, что ее новый курс также предусматривает и другие пути создания условий для жизни: полная перестройка системы здравоохранения, развитие образования, культуры и улучшение экологии.

"Это все единый комплекс", - подытожила Ю.Тимошенко.

Теги: #тимошенко #батькивщина #юлия_тимошенко
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