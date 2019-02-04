За восемь лет количество избирателей уменьшилось на 1,3 миллиона

На официальном сайте Государственного реестра избирателей (ДРВ) обнародовали статистические сведения о количестве избирателей за 2010-2018 годы по состоянию на 31 декабря каждого года.

Так, согласно опубликованным в понедельник данным, в период с 31 декабря 2010 года в 31 декабря 2018 количество избирателей в Украине уменьшилась более чем на 1,3 миллиона граждан - с 36 млн 968 тыс. 587 человек до 35 млн 602 тыс. 855 человек .

В информации содержатся сведения об общем количестве избирателей, количестве избирателей с избирательным адресом и количестве избирателей, которые временно или постоянно выбыли из реестра.