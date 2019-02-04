Выборы2019

Выборы

16:49 04.02.2019

Кандидаты до 7 марта могут отказаться от выборов и забрать "президентский" залог

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Кандидаты до 7 марта могут отказаться от выборов и забрать "президентский" залог

Согласно календарному плану виборов президента Украины, которые состояться 31 марта 2019 года, зарегистрированные кандидаты на пост главы государства могут подать заявление в ЦИК об отказе баллотироваться до 7 марта.

"В любое время после регистрации кандидата на пост президента Украины, но не позднее чем за двадцать три дня до дня виборов", - говориться на сайте ЦИК.

После получения такого заявления, члены ЦИК должны отдельным решением удовлетворить просьбу кандидата (до 8 марта). В таком случае заявителю возвращается залог в полном объеме.

Теги: #цик #залог #кандидаты #выборы
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