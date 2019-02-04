Выборы2019

Выборы

16:51 04.02.2019

Тимошенко о втором туре президентской гонки: Заруба будет сильной

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Тимошенко о втором туре президентской гонки: Заруба будет сильной

Лидер партии "Батькивщина", кандидат в президенты Юлия Тимошенко заявила, что победит любого из соперников во втором туре выборов.

"Заруба, извините за недипломатичное слово, будет сильной. Мы сможем положить на лопатки любого кандидата. Нас устраивает 2-й тур в любом, подчеркиваю, в любом формате", - сказала она на встрече с представителями бизнеса в понедельник, сообщает НВ.

Отвечая на вопрос, кого бы она предпочла в качестве соперника во втором туре президентских выборов, Петра Порошенко или Владимира Зеленского, кандидатка сказала, что победит любого из них.

В то же время, Ю.Тимошенко отметила, что второго тура голосования ей "не хотелось бы".

 

Теги: #тимошенко #юлия_тимошенко #выборы
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