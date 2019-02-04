Выборы2019

Выборы

16:13 04.02.2019

Наливайченко: Расследование преступлений против участников Революции достоинства не может быть свернуто

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Наливайченко: Расследование преступлений против участников Революции достоинства не может быть свернуто

Расследование преступлений против участников Революции достоинства 2013-2014 годов не может быть свернуто, заявляет лидер движения "Справедливость", экс-глава СБУ, кандидат в президенты Украины Валентин Наливайченко.

Так он отреагировал на обнародованную Генеральной прокуратурой Украины информацию о завершении досудебного расследования в отношении виновных в расстрелах на Майдане.

Политик отметил, что разделяет обеспокоенность адвокатов семей Небесной Сотни, которые настаивают на продолжении и ускорении следствия. "Поскольку еще не завершены все экспертизы, следственные эксперименты, допросы. Не собраны и не проработаны все видео и фотоматериалы", - отметил кандидат в президенты.

В.Наливайченко призывал Генпрокуратуру учесть все переданные возглавляемой им в 2014-2015 годах СБУ доказательства, а также увеличить количество следователей, привлеченных к расследованию этого наибольшего в истории Украины преступления власти против собственных граждан.

Теги: #революция_достоинства #наливайченко #справедливость
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