Наливайченко: Расследование преступлений против участников Революции достоинства не может быть свернуто

Расследование преступлений против участников Революции достоинства 2013-2014 годов не может быть свернуто, заявляет лидер движения "Справедливость", экс-глава СБУ, кандидат в президенты Украины Валентин Наливайченко.

Так он отреагировал на обнародованную Генеральной прокуратурой Украины информацию о завершении досудебного расследования в отношении виновных в расстрелах на Майдане.

Политик отметил, что разделяет обеспокоенность адвокатов семей Небесной Сотни, которые настаивают на продолжении и ускорении следствия. "Поскольку еще не завершены все экспертизы, следственные эксперименты, допросы. Не собраны и не проработаны все видео и фотоматериалы", - отметил кандидат в президенты.

В.Наливайченко призывал Генпрокуратуру учесть все переданные возглавляемой им в 2014-2015 годах СБУ доказательства, а также увеличить количество следователей, привлеченных к расследованию этого наибольшего в истории Украины преступления власти против собственных граждан.