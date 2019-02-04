Выборы2019

Выборы

15:55 04.02.2019

Полиция внесла в ЕРДР 12 сведений о фактах нарушения избирательного законодательства Украины

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Полиция внесла в ЕРДР 12 сведений о фактах нарушения избирательного законодательства Украины

С активизацией президентской избирательной кампании количество обращений о фактах нарушения законодательства в ходе нынешней кампании растет и за минувшие сутки на территории государства работники полиции зарегистрировали 12 сообщений, отмечают в правоохранительном ведомстве.

"Всего с начала кампании в государстве зарегистрировано 626 сообщений о событиях, связанных с выборами. Из них по 12 фактам сведения внесены в ЕРДР: (7 - по ст.296 "Хулиганство", 2 - по ст.160 "Подкуп избирателя, участника референдума" и по одному - по ст.159-1 "Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, политической партии (блока)", ст.171 "Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов" и ст.365 Уголовного кодекса Украины "Превышение власти или служебных полномочий", - сообщает пресс-служба Нацполиции Украины в понедельник.

В общем, отмечают в ведомстве, составлено 145 административных протоколов. Рассмотрены 126 обращений по нормам закона "Об обращениях граждан". Работники полиции проверяют 235 сообщений.

"Полицейские продолжают документировать все обстоятельства совершенных преступлений для завершения досудебного расследования, направления производств в суд и привлечения виновных лиц к ответственности", - заверили в полиции.

Теги: #нарушения #полиция #выюоры
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